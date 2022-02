Vögelsen. Ein 70-Jähriger ist nahe der Stadt Lüneburg mit seinem Auto verunglückt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei überschlug sich das Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in der Gemeinde Vögelsen.

