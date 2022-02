Behrens: Zentralklinik sei "Megaprojekt" für das Land

Emden. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens sieht in der geplanten neuen Zentralklinik in Ostfriesland einen wichtigen Baustein für eine moderne Gesundheitsversorgung in der Region. "Ich glaube, das ist nicht nur ein Megaprojekt für Ostfriesland. Das ist es ohne Zweifel, sondern es ist auch ein Megaprojekt für das Land Niedersachsen", sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch am Montag im Klinikum Emden.

Für das Land und den Bund werde es eine große Herausforderung, die Förderung für das Vorhaben bereitzustellen. Details zu den Investitionen oder der Fördersumme wurden auch auf Nachfrage nicht benannt. "Wir haben ein großes Interesse daran, dass es gelingt", betonte Behrens jedoch. Schätzungen zufolge sollen sich die Kosten auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen. Behrens signalisierte, dass das Land rund 70 Prozent der Summe übernehmen könnte.

Die Ministerin ließ sich bei ihrem Besuch von Vertretern des ostfriesischen Klinikverbundes Aurich-Emden-Norden die Planung für das künftige rund 800 Betten zählende Krankenhaus vorstellen. Bis 2028 soll die neue Zentralklinik auf der grünen Wiese in Georgsheil gebaut werden und gleichermaßen von allen drei Städten gut erreichbar sein. Das Projekt war lange umstritten. In zwei Bürgerentscheiden konnten Bürger darüber abstimmen.

"Das ist eine sehr mutige und sehr zukunftsfähige Entscheidung der drei Standorte gewesen, sich zusammenzutun", sagte Behrens auch mit Blick auf die künftige Neustrukturierung der niedersächsischen Krankenhauslandschaft. Es bestehe die Chance, dass die neue Zentralklinik als eine von sieben Kliniken im Rang eines sogenannten Maximalversorgers eingestuft werde. Häuser, die Maximalversorger sind, müssen alle medizinischen Disziplinen abdecken.

Behrens lobte die Debatte über den Neubau, die zwar kräftezehrend, aber zielstrebig in der Region geführt worden sei. Bislang sei dies noch nicht oft in Niedersachsen gelungen. Georgsheil sei neben dem Heidekreis, wo aktuell ebenfalls eine Klinikzusammenlegung geplant wird, "sicherlich ein Vorzeigeprojekt", sagte Behrens.

