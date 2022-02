Flüsse im Nordosten Niedersachsens gut gefüllt

Norden. Nach den starken Regenfällen vom Wochenende sind vor allem im Nordosten Niedersachsens die Wasserstände vieler Flüsse deutlich angestiegen. Im Bereich zwischen Bremen und Hamburg gelte an einigen Flüssen die Warnstufe 2, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Montag. Dort sind die kleineren Flüsse über die Ufer getreten. Am Pegel Deelbrügge an der Lune (Landkreis Cuxhaven), einem Nebenfluss der Unterweser, sei die Meldestufe 3 erreicht. Das bedeutet, dass größere Flächen überschwemmt sind.

Auch an der Leine, Aller und Oker gebe es höhere Wasserstände. Allerdings sei damit zu rechnen, dass sie wieder sinken würden, sagte der NLWKN-Experte. Der Deutsche Wetterdienst habe für die nächsten Tage keine größeren Regenfälle angekündigt.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-14491/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen