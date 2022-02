Wetter sorgt für Einschränkungen im Bahnverkehr

Eine Frau wartet mit einem Regenschirm an einer Stadtbahn-Haltestelle.

Stade. Stürmisches und regnerisches Wetter hat am Sonntag zu Einschränkungen im Bahnverkehr und vollgelaufenen Kellern in Niedersachsen geführt. Auf der Strecke zwischen Hannover und Braunschweig ist ein Baum umgestürzt, weshalb die Züge umgeleitet werden, wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte. Reisende sollen mehr Zeit einplanen.

In Harsefeld im Landkreis Stade musste die Feuerwehr wegen mehrerer vollgelaufener Keller ausrücken. Zu größeren Schäden kam es nach Angaben eines Sprechers bis in den Nachmittag hinein nicht. Im Landkreis Aurich lief Wasser in ein Haus, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Sandsäcken wurde das Haus gesichert.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es in Niedersachsen bis in die Nacht zum Montag gebietsweise zu stärkeren Schauern kommen mit Regenmengen zwischen 30 und 45 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden.

