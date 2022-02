Lkw-Fahrer sturzbetrunken auf Autobahn unterwegs

Hannover. Die Polizei hat einen Lastwagenfahrer mit 3,78 Promille auf der Autobahn 2 bei Hannover gestoppt. Der sturzbetrunkene 45-Jährige fuhr in Schlangenlinien und mit unregelmäßiger Geschwindigkeit über mehrere Fahrstreifen hinweg, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 25 Jahre alter Zeuge hatte eine Polizeistreife auf einem Parkplatz angesprochen und von dem Lkw mit Anhänger berichtet. Die Beamten stoppten das Gespann kurz darauf. Der Fahrer zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und schwankte. Die Polizisten fanden in seiner Kabine angebrochene Flaschen mit Alkohol.

Ein Beamter fuhr das Gespann auf den nächsten Autobahn-Parkplatz. Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland untersagt. Eine Sicherheitsleistung und der Schlüssel des Lastwagens wurden einbehalten. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

