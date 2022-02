Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Badbergen. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Osnabrück sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 35-Jähriger hatte am Samstag bei Badbergen ein vor ihm fahrendes Autos überholt und dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er stieß mit dem Auto einer 56-Jährigen frontal zusammen, das überholte Fahrzeug schleuderte ebenfalls in die Leitplanke.

Der Unfallverursacher wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt - wie auch die 56-Jährige - schwere Verletzungen. Der 39 Jahre alte Fahrer des überholten Fahrzeugs und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen rund 30.000 Euro. Die Bundesstraße 68 war für rund fünf Stunden gesperrt.

