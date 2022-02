Zahl der Klinikpatienten mit Corona steigt weiter

Hannover. In niedersächsischen Krankenhäusern werden erneut mehr mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Samstag 9,5 nach 9,3 am Vortag, wie das Land Niedersachsen im Internet mitteilte. Der Wert beschreibt die Zahl der infizierten Patienten pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen, die binnen einer Woche neu in Kliniken aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 8,1.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg landesweit innerhalb eines Tages von 4,9 auf nun 5,2 Prozent. Vor einer Woche lag diese Zahl bei 5,4 Prozent.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen gab die Landesregierung am Samstag mit 1101,6. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 1050,7. Diese Zahl gibt an, wie viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich der Kommunen hatte die Stadt Salzgitter mit 1722,4, gefolgt vom Landkreis Goslar mit 1565,1 und dem Landkreis Hameln-Pyrmont (1447). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Landkreis Wittmund (463,5).

Landesweit wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstag 18.292 bestätigte Neuinfektionen gezählt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle nahm um 7 auf 7137 zu.

Für das Bundesland Bremen gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen am Samstag mit 1286,5 an - nach 1322,2 am Vortag. Es wurden 1400 bestätigte neue Infektionen gezählt. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet, diese Zahl blieb somit bei 654.

