Kunstobjekte sollen Schnellfahrer ausbremsen

Können Kunstobjekte am Straßenrand das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmern positiv beeinflussen? Das glauben Wissenschaftler, die das in einem Projekt beweisen wollen.

Amelinghausen. Überdimensionale bunt leuchtende Airbags sollen Schnellfahrer am Ortseingang von Amelinghausen im Landkreis Lüneburg ausbremsen. Vier längliche Skulpturen in orange, gelb, lila und rot, die am Straßenrand angebracht sind, sollen Autofahrer zum Nachdenken anregen. "Die Leute fahren viel zu schnell in den Ort rein, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 80 Stundenkilometern", sagt Professor Michael Dörner von der Kunsthochschule Ottersberg.

Ergänzt werden die Installationen durch große Notenblätter mit Aufschriften wie "Achtsam fahren". Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation der Hochschule Ottersberg, der TU Hamburg und der Leuphana Universität Lüneburg.

"Die Idee, mit Kunstinstallationen auf das Verkehrsverhalten Einfluss zu nehmen, finde ich spannend", sagt Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Wenn es gelingen sollte, anspruchsvolle Gestaltung und Verkehrsberuhigung zu kombinieren, wären teure bauliche Maßnahmen nicht immer erforderlich.

In der Gemeinde Ottersberg im Landkreis Verden wurde das Fahrverhalten auf innerörtlichen Durchgangsstraßen bereits untersucht - mit guten Ergebnissen. Nach Aufstellung der Kunstobjekte habe sich die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen (über 50 km/h) an verschiedenen Messpunkten um bis zu 24 Prozent verringert, heißt es. "Es ist ein Stück weit ein Irritationsmoment, soll aber nicht ablenken", sagt die an dem Projekt beteiligte Studentin Kira Keune.

Ob die Installationen auch die Ortsatmosphäre verändern, messen und evaluieren von Montag an Studenten der Unis in Harburg und Lüneburg. Dazu gehören Anwohnerbefragungen, Verkehrsmessungen und das Erfassen der Blickbewegungen von Autofahrerinnen und Autofahrern.

