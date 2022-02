Autofahrer flüchtet nach Unfall auf drei Reifen: Fahndung

Moormerland. Mit nur drei Reifen am Wagen ist ein bislang unbekannter Autofahrer in der ostfriesischen Gemeinde Moormerland bei Leer nach einem Unfall geflüchtet. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unbekannte am Donnerstagabend mit seinem Auto an einer Einmündung aus bislang unbekannter Ursache von einer Straße abgekommen und in einen Wassergraben gerutscht war. Ein bislang ebenfalls unbekannter Treckerfahrer soll den Unfallwagen dann aus dem Graben gezogen haben - jedoch nur noch mit drei Reifen am Fahrzeug.

Dennoch fuhr der Fahrer nach dem Unfall weiter. Zeugen entdeckten Spuren, die die blanke Felge auf der Straße hinterließ und verfolgten diese in der Nacht zum Freitag bis zu einer Werkstatt. Dort beobachteten sie laut Polizei einen Mann, der aus dem Fahrzeug stieg, den Wagen verschloss und davon ging. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg, auch an der Adresse des Halters wurde der Fahrer nicht gefunden. Die Beamten bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-975933/3

