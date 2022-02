Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe: Großeinsatz

Loxstedt. Ein Streit zwischen zwei Männern hat in Loxstedt für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen am Donnerstagmittag zunächst Schüsse im Ortsteil Stotel gemeldet. Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass ein 53-Jähriger einen 47-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht hatte. Daraufhin habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern gegeben, bei der sich ein Schuss gelöst habe. Der 47-Jährige wurde nach Angaben der Polizei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, er habe jedoch nicht weiter behandelt werden müssen. Der 53-Jährige sei wegen einer möglichen psychischen Erkrankung in einer geschlossenen Klinik untergebracht worden.

