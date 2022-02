Forschung Weil will Helmholtz-Experten für Corona-Einsatz danken

Braunschweig. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besucht am Freitag (11.00 Uhr) das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Der Regierungschef wolle sich bei den Experten für den enormen Einsatz während der Corona-Pandemie bedanken, hieß es aus der Staatskanzlei. Zudem sind Gespräche über aktuelle Arbeitsschwerpunkte der Wissenschaftler geplant.

Beim Besuch geht es auch den Austausch über die bisherige Zusammenarbeit in der Pandemie. Weil war bereits im Mai 2020 zusammen Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) in Braunschweig und hatte dabei die schnelle Reaktion der Wissenschaftler auf die Corona-Pandemie gelobt. Das Team im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung habe in einer Ausnahmesituation binnen weniger Wochen seine Forschung umgestellt und könne vielversprechende Ergebnisse vorweisen, sagte Weil damals.

