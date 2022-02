Schleppversuch für Containerschiff erst in der Nacht

Wangerooge. Der nächste Schleppversuch an dem festgefahrenen Containerfrachter "Mumbai Maersk" in der Nordsee soll nach Angaben des Havariekommandos erst in der Nacht zu Freitag unternommen werden. Es würden weitere leistungsstarke Schlepper benötigt, die noch auf der Anfahrt seien, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Außerdem soll nach Prognosen das Hochwasser am Freitag gegen 2.00 Uhr morgens höher ausfallen als das Mittagshochwasser am Donnerstag. Der 400 Meter lange Frachter war am Mittwochabend nördlich der ostfriesischen Insel Wangerooge auf Grund gelaufen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Anfang 2019 hatte ein anderer Containerriese, die "MSC Zoe", im Sturm vor den niederländischen und ostfriesischen Inseln 342 Container verloren.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-960706/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen