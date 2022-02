Verkehr Weniger Staus in Niedersachsen als vor Corona

Hannover. Auf den Autobahnen in Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr erneut weniger Staus gegeben als vor der Corona-Krise. Das geht aus Zahlen des ADAC hervor. Demnach wurden 45.325 Staus erfasst - das sind rund 6000 mehr als im Vorjahr, aber fast 10.000 weniger als im Jahr 2019. Als Hauptursachen nannte der ADAC Baustellen, an denen es insbesondere in den Ferienzeiten stockte, sowie den Wintereinbruch im Februar.

Die Länge und Dauer der Staus lag mit summiert 73.987 Kilometern beziehungsweise 22 542 Stunden nur leicht über den Vorjahreswerten. Im Jahr vor der Pandemie waren die Staus noch etwa doppelt so lang und doppelt so zeitaufwendig gewesen.

Am anfälligsten für Staus war vergangenes Jahr, gemessen an den Staukilometern, der Baustellen-Abschnitt der A1 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf, gefolgt von einem etwas nördlicheren Abschnitt derselben Baustelle zwischen Holdorf und Lohne/Dinklage.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-954017/3

