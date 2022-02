Tötungsdelikt in Flüchtlingsunterkunft: Prozessbeginn

Oldenburg. Ein 20-jähriger Mann aus Somalia muss sich von heute an vor dem Landgericht Oldenburg wegen Totschlags verantworten. Er soll in betrunkenem Zustand im Juni 2020 in einer Flüchtlingsunterkunft in Cloppenburg eine 36-jährige Somalierin mit einem Messer getötet haben. Als Hintergrund wird eine Beziehungstat vermutet. Später versuchte der Mann, sich selbst zu töten und ist seitdem nach einem Sturz querschnittsgelähmt. Er befindet sich in einer Reha-Klinik, wird aber im Rollstuhl am Prozess teilnehmen. Für die Verhandlung sind drei Prozesstage angesetzt. (AZ: 6 KLs 15/20)

