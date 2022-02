Lisa Felicitas Mattheis neue Direktorin an der Kunsthalle

Emden. Lisa Felicitas Mattheis ist neue wissenschaftliche Direktorin an der Emder Kunsthalle. Die 36-Jährige trat ihre neue Position am Dienstag an und bildet nun zusammen mit dem kaufmännischen Direktor Michael Kühn die Doppelspitze des Museums, wie die Kunsthalle mitteilte. Beide sind auch im Vorstand der Kunsthallenstiftung der Gründer Henri und Eske Nannen. Mattheis arbeitet bereits seit 2018 am Haus als Kuratorin und übernahm zudem im Februar 2020 die wissenschaftliche Leitung der Kunsthalle. Die Kunsthistorikerin folgt auf Stefan Borchardt, der sein Direktorenamt bereits im November 2020 niedergelegt hatte.

Mattheis sagte in einer Mitteilung, ein Schwerpunkt ihrer Arbeit solle künftig in der Weiterentwicklung der Programmtik des Hauses liegen. "Dafür ist die Vernetzung hier vor Ort aber auch mit nationalen und internationalen Partnerinstitutionen essenziell", sagte sie. Mattheis hatte zuvor bereits an der Kunsthalle Mannheim und am Sprengel Museum Hannover gearbeitet.

In der Kunsthalle, die 1986 von Henri Nannen und seiner späteren Frau Eske gegründet worden war, steht in den kommenden Jahren zudem ein großes Modernisierungsprojekt an. Der Bund sicherte dafür bereits eine Förderung von 30 Millionen Euro zu. "Damit kann das Haus in eine nachhaltige Zukunft geführt werden", sagte Mattheis.

Die Kunsthalle Emden zählt zu den bedeutensten Museen im Nordwesten Deutschlands. Schwerpunkte der Sammlung sind Bilder der Neuen Sachlichkeit und des deutschen Expressionismus.

