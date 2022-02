Werder-Coach Werner: "Keinen neuen Reiz von außen gebraucht"

Bremen. Werder Bremens Trainer Ole Werner hat sich angesichts der ruhigen Winter-Transferperiode bei den Grün-Weißen zufrieden gezeigt. "Unsere Wahrnehmung war, dass wir mit dieser Gruppe erfolgreich spielen können und dass es keinen neuen Reiz von außen braucht", sagte Werner am Dienstag. Im vergangenen halben Jahr sei es im Club und in der Mannschaft sehr unruhig gewesen. "Wir hatten das Gefühl, dass es gut tut, auch einmal Ruhe und Verlässlichkeit reinzubringen", sagte der Bremer Trainer.

Im Sommer hatte der Erstliga-Absteiger aus finanziellen Gründen viele Stammspieler abgeben müssen. In der Winter-Transferperiode konnten die Verantwortlichen das zuletzt so erfolgreiche Team dagegen zusammenhalten. "Wir hatten es anders als im Sommer selbst in der Hand. Von daher hatte ich keine große Sorge", sagte Werner zu einem möglichen Verlust von wichtigen Spielern.

Werder hat unter Werner in der 2. Fußball-Bundesliga bislang alle fünf Spiele gewonnen und sich damit in der Tabelle auf Platz drei verbessert. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) empfangen die Bremer den Karlsruher SC im Weserstadion.

