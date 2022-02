Bündnis fordert Qualitätsoffensive für Kitas

Hannover. Mit einer Mahnwache vor der niedersächsischen Staatskanzlei demonstriert ein Aktionsbündnis für bessere Rahmenbedingungen an den Kindertagesstätten. Es brauche mehr Fachkräfte pro Kind sowie mehr Zeit für den Bildungsauftrag, aber beispielsweise auch für die Leitungsaufgaben an den Kitas, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski, die die Aktion am Dienstagmorgen in Hannover einläutete.

Dem Bündnis sei es wichtig, von der Politik ernst genommen zu werden und ins Gespräch zu kommen - auch mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst. Einen Austausch mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gab es am Dienstag jedoch nicht.

Die Mahnwache soll in den kommenden Wochen immer dienstagmorgens mit jeweils einem Vertreter des Bündnisses fortgesetzt werden. Wann die Aktion endet, ist noch offen. Dem Bündnis gehören neben der Gewerkschaft Verdi unter anderem Kirchen- und Elternvertreter an.

