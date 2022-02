Mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Hannover. In der Omikron-Welle des Coronavirus wächst die Zahl der Infizierten und Kranken in den Krankenhäusern in Niedersachsen weiter. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg am Dienstag auf 8,6 nach 8,4 am Vortag, wie das Land mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Der Wert legt seit einigen Tagen zu. Bis Mitte Januar hatte die Zahl relativ konstant bei etwa 4,7 gelegen.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank weiter leicht von 4,9 Prozent auf 4,7 Prozent am Dienstag. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in Niedersachsen zu Dienstag 12.035 bestätigte neue Infektionen gezählt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen kletterte damit auf 949,9 (Vortag: 910,5). Diese Maßzahl gibt an, wie viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Durch 10 weitere Todesfälle stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie auf 7089.

Für das Bundesland Bremen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen am Dienstag mit 1419,7 an - nach 1575,9 am Vortag. Es wurden 1492 bestätigte neue Infektionen gezählt. Zwei Todesfälle ließen die Gesamtzahl auf 651 Tote anwachsen.

