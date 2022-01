Auto kracht gegen Baum: Fahrerin schwer verletzt

Friesoythe. Eine Autofahrerin ist auf der B72 in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die 49-Jährige kam am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall war es demnach im Motorraum zu einer Rauchentwicklung gekommen, die die Beamten selbst eindämmen konnten. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-911476/2

