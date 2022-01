SV Meppen hält direkten Konkurrenten Mannheim auf Abstand

Meppen. Im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga hat der SV Meppen den SV Waldhof Mannheim auf Abstand gehalten. Nach dem 1:1 (1:1) in diesem Verfolgerduell haben die Emsländer weiterhin Anschluss an die oberen Tabellenränge. Mittelfeldspieler Luka Tankulic schloss direkt zu Beginn des Spiels aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ab (6. Minute). Die Gäste aus Baden-Württemberg wurden anschließend immer stärker. Nach einem Freistoß von Marc Schnatterer köpfte Pascal Sohm den Ausgleich (23.). Das Spiel flachte nach einer sehenswerten ersten Hälfte im zweiten Durchgang etwas ab.

Vorerst bleibt der SV auf dem 4. Tabellenplatz. Allerdings könnte sich das schon am Montag ändern, wenn Eintracht Braunschweig gegen den SC Verl punktet. Zudem hat Braunschweig noch ein Nachholspiel bei Viktoria Berlin in der Hinterhand. Auch der VfL Osnabrück kann am Mittwoch die Meppener mit einem Sieg im Wiederholungsspiel beim MSV Duisburg (19.00 Uhr/ Magenta Sport) noch verdrängen.

