Ein Basketball fällt in den Basketballkorb.

Basketball Coronafälle: Braunschweigs Auswärtsspiel in Gießen verlegt

Gießen. Das Auswärtsspiel der Löwen Braunschweig in der Basketball-Bundesliga bei den Jobstairs Gießen 46ers am Samstag (20.30 Uhr) ist kurzfristig verlegt worden. In der Mannschaft des Gastgebers sind nach Club-Angaben mehrere Spieler und Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-899251/2

