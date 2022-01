Wetterdienst warnt vor Sturm in Küstennähe

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor orkanartigen Böen im Küstenumfeld Niedersachsens gewarnt. Wie der DWD am Samstag mitteilte, verstärken sich die Winde im Laufe des Samstagabends und können an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Am Sonntag soll die Sturmlage ruhiger werden.

Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen neun und elf Grad. Es ist zunächst bedeckt. Zeitweise regnet es leicht. Zum Abend hin lockert es von der Nordsee her auf. In der Nacht zum Sonntag gibt es noch einige Schauer. Die Tiefstwerte liegen bei zwei Grad im Oberharz, sonst bei etwa vier Grad. Auch am Sonntag ist mit Schauern zu rechnen bei Höchstwerten zwischen drei und sieben Grad.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-895782/2

