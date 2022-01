Oldenburg liefert neue Ausweisdokumente per Fahrradkurier

Oldenburg. Bürger in Oldenburg können sich ab Februar einen neuen Personalausweis oder Reisepass auch von einem Fahrradkurier nach Hause liefern lassen. Gegen eine Gebühr von 5,95 Euro entfällt damit einer der zwei Besuche im Bürgerbüro, die bislang notwendig sind. "Mit dem neuen Angebot kann künftig zumindest die persönliche Abholung, wenn gewünscht, vermieden werden", teilte die Stadt mit.

Die Universitätsstadt sieht sich mit diesem Service in Niedersachsen weit vorn. Auch Göttingen will die Zustellung per Fahrradkurier in den kommenden Wochen anbieten. Ähnliche Dienstleistungen gibt es bereits in Düsseldorf, Bonn und Karlsruhe.

Jährlich werden in Oldenburg der Stadt zufolge etwa 19.000 Personalausweise und 6000 Reisepässe ausgegeben. Die Zustellung mit dem Kurier kann künftig bestellt werden, wenn man das neue Ausweisdokument im Bürgerbüro beantragt. Ist das Dokument fertig, schickt die Bundesdruckerei einen PIN-Brief an den Empfänger. Dieser muss den Erhalt des Briefes elektronisch beim Bürgerbüro bestätigen. "Das Ausweisdokument wird dann an den Botendienst übergeben und direkt nach Hause geliefert", heißt es.

