Schlosser bei Reparaturversuch lebensgefährlich verletzt

Vechta. Beim Versuch, eine Produktionsmaschine zu reparieren, ist ein Betriebsschlosser in Vechta lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige wollte am Donnerstagabend eine Maschine zur Herstellung von Feinkostbechern wieder in Gang setzen, die einen technischen Defekt anzeigte. Aus zunächst unbekannten Gründen wurde er dabei von der Maschine mitgezogen und eingeklemmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kollegen und Rettungssanitäter mussten ihn wiederbeleben, nachdem er aus der Anlage befreit worden war. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 38-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-888277/3

