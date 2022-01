Suche nach alten Bomben am Bahnhof von Uelzen

Uelzen. Bei der Suche nach möglichen Bombenblindgängern am Uelzener Bahnhof haben die Experten für zwei von drei verdächtigen Stellen Entwarnung gegeben. Im Untergrund an der Bahnböschung sei bei der Sondierung nur Metallschrott gefunden worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Am Bahnhof der Kreisstadt soll eine neue Unterführung gebaut werden.

Allerdings stand eine dritte Sondierung direkt am Gleisbett in der Nacht auf Samstag noch aus. Weil Uelzen an der Hauptbahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover liegt, finden die Arbeiten nachts statt. Die Regionalbahngesellschaft Erixx weicht dann Richtung Uelzen auf Busverkehr aus.

Sollten alte Kampfmittel gefunden werden, muss ab Samstagmorgen von 9.00 Uhr an voraussichtlich das Gebiet um den Bahnhof geräumt werden. Im Fall einer Bombenentschärfung oder Sprengung wird mit weiteren Auswirkungen auf den Bahnverkehr um Uelzen gerechnet.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-888035/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen