Zieler über Dabrowski: "Weiß, wie eine Kabine funktioniert"

Hannover. Ron-Robert Zieler von Hannover 96 hat die Profi-Erfahrungen seines Trainers Christoph Dabrowski als einen Grund für dessen erfolgreichen Einstand als Zweitliga-Trainer genannt. "Er hat als Profi sehr viele Spiele gemacht und weiß, wie eine Kabine funktioniert. Das kommt ihm sehr zugute. Er hat einen guten Draht zur Mannschaft und gibt uns die richtigen Inhalte mit", sagte der Torwart in einem Interview mit dem Portal "Sportbuzzer".

Dabrowski war mit Hannover in fünf Liga-Partien dreimal siegreich, im DFB-Pokal warfen die Niedersachsen eindrucksvoll den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach mit einem 3:0-Erfolg aus dem Wettbewerb. "Ich möchte ihn aber nicht in den Himmel loben, sondern nur erreichen, dass wir mit dieser Überzeugung und Hingabe weiterarbeiten müssen und die gute Entwicklung in den nächsten Spielen bestätigen", ergänzte der 32-Jährige.

Zieler, der noch "vier, fünf Jahre" spielen will, hofft darauf, mit 96 noch einmal in der Bundesliga anzutreten, doch aktuell sei das nicht das Thema. "Wenn ich jedoch sehe, was Dabro in der kurzen Zeit bewirkt hat und wenn wir mit dieser Überzeugung weiterarbeiten, werden wir das Schiff jetzt erst einmal in die richtige Bahn lenken."

Im Oktober hatte sich der Weltmeister von 2014 eine schwere Muskelverletzung zugezogen. Nach langer Verletzungspause zeigte Zieler zuletzt gute Leistungen. Vor allem beim überraschenden Pokalsieg gegen Mönchengladbach zeigte er sich als sicherer Rückhalt.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-885756/2

