Verkehr ADAC sieht Staugefahr wegen Baustellen in den Zeugnisferien

Hannover. Der ADAC sieht zum Start der Zeugnisferien in Niedersachsen und Bremen eine Staugefahr auf mehreren Autobahnen. Hintergrund seien Baustellen und zum Teil auch Sperrungen, sagte eine Sprecherin des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am Freitag. Die Autobahn 7 zum Beispiel ist zwischen Seesen und Northeim-Nord von Freitagabend (19.00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) voll gesperrt, wie der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen mitteilte. Hintergrund ist der sechsspurige Ausbau. Auch auf der A1 und A29 gibt es Sperrungen.

Die ADAC-Sprecherin rät, sich vor der Abfahrt über die Lage auf den Straßen zu informieren. Sie rechnet damit, dass viele Familien zu spontanen Tagesausflügen etwa an die Küste oder in den Harz aufbrechen. Dann sei es wichtig, vorab herauszufinden, wie die Verkehrslage aussieht ob zum Beispiel die Parkplätze schon voll besetzt sind. Erfahrungsgemäß sei es in den Zeugnisferien auf den Fernstraßen aber ruhiger als rund um Weihnachten.

Dieser Freitag ist für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen nur ein kurzer Schultag mit der Zeugnisausgabe. Montag und Dienstag findet kein Unterricht statt, bevor am Mittwoch das zweite Halbjahr startet. Von den anderen Bundesländern haben in dieser Zeit nur noch Berlin und Brandenburg Winterferien, allerdings sogar die gesamte Woche bis zum 5. Februar.

