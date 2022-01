Brände 400.000 Euro Schaden bei Brand in Motorradwerkstatt

Stade. Ein Brand in einer Motorradwerkstatt in Stade hat in der Nacht auf Freitag einen geschätzten Schaden von 400.000 Euro angerichtet. Die Feuerwehr wurde nach Polizeiangaben gegen 4.45 Uhr alarmiert und kämpfte mit 80 Einsatzkräften gegen den Brand. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf den Laden und andere Teile des Betriebs übergriffen. Doch die Werkstatt und mehrere Motorräder wurden schwer beschädigt. Niemand sei verletzt worden. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht klar. Polizeibeamte und Brandermittler begannen mit ersten Befragungen und Untersuchungen.

