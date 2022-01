Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Wardenburg. Bei einer Kollision mit einem Linienbus in Wardenburg im Landkreis Oldenburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer habe am Donnerstagnachmittag von einem Parkplatz auf die Straße abbiegen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei übersah er offenbar den Linienbus, der von einem 58-Jährigen gefahren wurde. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Wagen des 45-Jährigen einige Meter mitgeschleift. Sowohl der Autofahrer als auch sein 40 Jahre alter Beifahrer und eine 43-Jährige in dem Bus wurden leicht verletzt.

Gegen den 45-Jährigen wurden ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und auch ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

