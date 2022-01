Wetter Sturmböen und leichter Frost in Niedersachsen

Hannover. Stürmisch und wechselnd bewölkt wird das Wetter heute in Niedersachsen. Nach anfänglichen Sturmböen an der Küste lässt der Wind tagsüber nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kommt es zu leichten Schauern, im Oberharz schneit es. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen fünf und sieben Grad.

In der Nacht zum Samstag nimmt der Wind wieder zu, an der Nordseeküste können stürmische Böen auftreten. Auch die Wolkendecke schließt sich, in der Nacht regnet es. Im Oberharz leichter Frost und Glätte durch überfrierende Nässe. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus eins und drei Grad, auf den Inseln bis fünf Grad.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-882340/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen