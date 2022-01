Meyer-Heder verzichtet auf Spitzenkandidatur

Bremens CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder will auf die Spitzenkandidatur bei der Bürgerschaftswahl im Frühjahr 2023 verzichten. Dafür gebe es persönliche und berufliche Gründe, kündigte Meyer-Heder am Donnerstagabend im Landesvorstand seiner Partei an, wie der "Weser-Kurier" (Freitag) berichtete. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung, er wolle sich künftig stärker um seine Firma kümmern - ihm gehören demnach 50 Prozent eines Internet-Dienstleisters. Die Christdemokraten wollen dem Bericht zufolge bis zum Sommer entscheiden, wer sie als Spitzenkandidat und Herausforderer von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in den Wahlkampf führen wird.

Mit Meyer-Heder als Frontmann hatte die CDU die Sozialdemokraten bei der Wahl im Mai 2019 überflügelt und war mit 26,7 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Fraktion im Landtag geworden. Allerdings landete die CDU letztlich erneut in der Opposition, und Bovenschulte formte die erste rot-grün-rote Koalition im kleinsten Bundesland.

