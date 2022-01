Krankenhäuser Toter Patient nach Rauchentwicklung in Krankenhaus

Cloppenburg. Ein 66-Jähriger ist nach Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer des Cloppenburger St. Josefs-Hospitals ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Cloppenburg am Freitag mitteilte, habe die Feuerwehr nach der Alarmierung in der Nacht kein offenes Feuer, sondern lediglich ein stark verrauchtes Zimmer vorgefunden. Die Rauchentwicklung nahm wohl im angrenzenden Badezimmer ihren Anfang und breitete sich weiter aus. Der Bewohner des Zimmers konnte nur noch tot geborgen werden. Die genaue Todesursache und der Grund für die Rauchentwicklung sind der Polizei zufolge noch unklar. Das Krankenhaus werde die Station räumen müssen, um sie von den Rauchpartikeln reinigen zu können.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-881294/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen