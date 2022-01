Bremen verliert Testspiel gegen niederländischen Club Zwolle

Bremen. Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat das Testspiel gegen den niederländischen Club PEC Zwolle mit einer B-Elf verloren. Am Donnerstag unterlagen die Hanseaten dem Erstligisten mit 0:1 (0:1). Der Tabellenletzte der niederländischen Eredivisie ging in der 23. Minute durch einen Kopfballtreffer von Thomas van den Belt in Führung. Insgesamt war es ein glanzloser und ereignisarmer Test. Offensive Ansätze der Bremer Reserve-Elf waren sichtbar, aber man merkte einigen Jungprofis die fehlende Spielpraxis an.

Im Vergleich zum spektakulären 4:3-Erfolg beim SC Paderborn startete Trainer Ole Werner mit einer komplett neuen Elf. Unter anderem liefen Eren Dinkci, Ilia Gruev, der erst 16-Jährige Fabio Chiarodia und Lars Lukas Mai in der Startelf auf. Auch Leverkusens Leihgabe Mitchell Weiser, der nach seiner wiederholten Corona-Infektion zurückgekehrt war, stand wieder auf dem Platz.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-875862/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen