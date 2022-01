Angriff auf Ehefrau: 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Lüneburg. Nach einem Angriff auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau ermittelt die Polizei in Lüneburg gegen einen 50-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der Mann hatte die Frau am Mittwochmittag abgepasst und geschlagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach fuhr er mit seinem Pkw mehrfach auf das Opfer zu und verletzte es am Bein. Passanten eilten zu Hilfe. Die Frau wurde ambulant im Klinikum behandelt, weitere Schutzmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Lüneburger wurde vorläufig festgenommen.

