Frühreifer Alpaka-Hengst sorgt für Nachwuchs im Tierpark

Nordhorn. Schneller als gedacht hat die Alpaka-Herde im Tierpark Nordhorn Nachwuchs bekommen. Hengst Pedro, im Mai 2020 aus dem Zoo Duisburg übernommen, sollte eigentlich mit seinen elf Monaten noch zu jung sein, um schon Papa zu werden - zumindest lauten so die Informationen aus der Fachliteratur.

Danach werden Alpakas erst mit zwei bis drei Jahren geschlechtsreif. Aber die Natur wusste es in diesem Fall besser. Offenbar deckte der junge Hengst bereits im Alter von eindreiviertel Jahren die Stute Clara. Am 10. Januar wurde das neugeborene Fohlen neben seiner Mutter von einer Tierpflegerin entdeckt, teilte der Tierpark am Donnerstag mit.

Das Fohlen sei "zuckersüß" und habe die Herzen der Tierparkbesucher im Sturm erobert, sagte eine Sprecherin. Das noch namenlose Jungtier begleite seine Mutter auf Schritt und Tritt, während der frühreife Vater mit seinem Sprössling nichts zu tun habe.

