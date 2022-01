Medien: FC Burnley an Wolfsburgs Weghorst interessiert

Wolfsburg. Der englische Premier-League-Club FC Burnley ist offenbar an einer Verpflichtung des niederländischen Torjägers Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg interessiert. Das berichten englische Medien und der "Kicker" am Donnerstag. Burnley ist aktuell nur Tabellenletzter der englischen Liga und möchte den Abstieg nun durch die Verpflichtungen von Weghorst und des kroatischen EM-Teilnehmers Mislav Orsic von Dinamo Zagreb verhindern.

Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke hatte noch zu Beginn der Woche bekräftigt, dass aktuell kein konkretes Angebot für Weghorst vorliege und sich genau darüber verwundert gezeigt. Der 29-Jährige schoss bislang in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore für den VfL. Sollte der Angreifer noch in dieser am Montag endenden Transferperiode wechseln, bräuchten die Wolfsburger für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga dringend Ersatz. Denn Nationalstürmer Lukas Nmecha fällt nach einer Knöcheloperation noch mehrere Wochen aus.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-872683/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen