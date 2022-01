Cyberkriminalität-Debatte: FDP will Polizei besser schulen

Hannover. Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegen Zahl der Internetkriminalität sollen Polizeianwärter in Niedersachsen nach Ansicht der FDP während der Ausbildung mehr über diese Kriminalität lernen. Die bisherigen Lerninhalte würden der Komplexität und Bedrohung durch dieses Thema nicht gerecht werden, wie aus einem Antrag hervorgeht, der am Donnerstag im Landtag debattiert wird. Die Polizeiakademie solle dafür unter anderem eine Spezialprofessur bekommen. Interessenten sollen zudem die Möglichkeit zum Direkteinstieg bekommen, ohne erst in die Bereitschaftspolizei und in den Einsatz- und Streifendienst gehen zu müssen.

Der Kriminalitätsstatistik zufolge ist die Zahl der Cyber-Delikte im Land zuletzt deutlich gestiegen - von 34.487 auf 42.785 Fälle im Jahr 2020 (plus 24 Prozent). Gleichzeitig ging die Aufklärungsquote im Vergleich zum Vorjahr von 72 auf 70 Prozent leicht zurück.

Das Innenministerium betonte hingegen, dass die wesentlichen Bestandteile der politischen Forderungen längst umgesetzt seien. Seit 2016 würden bei der Polizei zur Bekämpfung von Cyberkriminalität IT-Spezialisten eingestellt, etwa für die systematische Untersuchung und Analyse. Derzeit arbeiten den Angaben zufolge in den regionalen Polizeidirektionen und im Landeskriminalamt mehr als 70 solcher Expertinnen und Experten.

Die niedersächsische Polizeiakademie betonte, dass es ein umfangreiches Netzwerk innerhalb und außerhalb der Polizei sowie zu anderen Bildungseinrichtungen gebe, um das notwendige Fachwissen vermitteln zu können. Seit 2015 gibt es demnach eine IT-Professur an der Polizeiakademie, 2020 kam eine weitere hinzu.

