Göttinger Basketballer holen norwegischen Nationalspieler

Göttingen. Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den norwegischen Nationalspieler Harald Frey verpflichtet. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler wechselt vom spanischen Zweitligisten Unicaja Banco Oviedo nach Niedersachsen und unterschrieb dort am Mittwoch einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag plus Option für die kommende Spielzeit. "Ich bin froh, dass wir endlich eine Verstärkung für die Guard-Positionen gefunden haben", sagte Trainer Roel Moors. Frey spielte bereits mit 15 Jahren in der ersten Liga seines Heimatlandes. 2016 wechselte er als College-Basketballer in die USA, wo er bis 2020 für die Montana State Bobcats spielte.

