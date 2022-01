Bäckerei-Mitarbeiter schlägt Räuber in die Flucht

Bremen. Ein Mitarbeiter einer Bäckerei in der Bahnhofsvorstadt in Bremen hat einen Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, drang ein Mann am frühen Mittwochmorgen durch den Personaleingang in das Geschäft ein. Er bedrohte die drei Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Ein Mitarbeiter reagierte nicht auf die Drohung und schob dem Mann einen Rollcontainer mit Backwaren entgegen. Dabei brach die Klinge des Messers ab und fiel zu Boden. Der Fremde rannte ohne Beute davon. Zivilkräfte der Polizei nahmen einen 42-Jährigen im Bahnhofsumfeld fest, wie es weiter hieß. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

