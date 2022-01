Erneut Tausende bei Montags-Protesten gegen Corona-Politik

Hannover. Die Zahl der an Montagen organisierten Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen bleibt auch in Niedersachsen hoch. Nach Angaben der Polizei nahmen landesweit rund 14.500 Menschen an 170 Versammlungen teil. Der überwiegende Teil sei friedlich und störungsfrei verlaufen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Gestiegen sei die Zahl der Gegendemonstrationen, an denen sich landesweit etwa 6200 Menschen beteiligt hätten - und damit 900 mehr als in der Vorwoche.

Die Polizei musste wegen diverser Verstöße über 470 Ordnungswidrigkeiten- sowie 25 Strafverfahren einleiten. Betroffen waren den Angaben zufolge fast ausschließlich Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Dort hätten sich zum Teil erneut Rechtsextreme und Angehörige der Reichsbürgerszene unter den Teilnehmern befunden.

"Ich habe kein Verständnis für die Vielzahl an Verstößen gegen die geltenden Regelungen bei den Corona-kritischen Versammlungen. Das ist reine Provokation", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Die Polizei stellt sich für die kommenden Wochen in Niedersachsen weiter auf eine hohe Anzahl von Versammlungen ein. Am Montag waren landesweit mehr als 3550 Kräfte im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-844776/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen