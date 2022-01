Zoll entdeckt Cannabis-Pflanzen in Paketen aus Spanien

Hannover. Bei der Kontrolle eines Frachtlagers am Flughafen Hannover haben Zöllner zwei Pakete mit Cannabis-Pflanzen aus Spanien entdeckt. Aus den insgesamt 168 Stecklingen hätten mehrere Kilogramm Marihuana gewonnen werden können, teilten die Beamten am Montag mit. Gegen den Empfänger der Pakete, der in Hamburg wohnt, wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Die Kontrolle hatte bereits am Donnerstag stattgefunden.

