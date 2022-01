Friedliche Anti-Atomdemo in Lingen

Lingen. Gegen den Einstieg eines russischen Atomkonzerns bei der Brennelementefabrik in Lingen sind am Samstag zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Der Veranstalter sprach von rund 160 Teilnehmern, die Polizei habe 90 bis 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt, sagte ein Sprecher. Die Protestkundgebung verlief friedlich, hieß es von beiden Seiten.

Der russische Atomkonzern Rosatom will sich an der Brennelementefabrik in der emsländischen Stadt beteiligen, die bislang dem französischen Unternehmen Framatome gehört. Ein solcher Einstieg untergrabe den für dieses Jahr geplanten Ausstieg aus dem Atomstrom in Deutschland, sagte der für die Veranstalter sprechende Alexander Vent vom Bündnis AgiEL - AtomkraftgegnerInnen im Emsland.

Es seien viele Lingerinnen und Lingener bei der Veranstaltung vor der Brennelementefabrik gewesen, aber auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Ruhrgebiet und Kiel. "Offenbar ist das ein wichtiges Thema auch für Menschen, die von weiter weg kommen", sagte Vent.

