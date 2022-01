CDU-Fraktionsvorsitzender Toepffer gratuliert Friedrich Merz

Hannover. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer, hat Friedrich Merz zur Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden gratuliert. Gemeinsam mit den Mitgliedern seines Teams im Bundesvorstand werde Friedrich Merz die CDU mit neuer Geschlossenheit zu alter Stärke zurückführen, sagte Toepffer am Samstag in Hannover: "Wir werden unseren Beitrag dazu leisten und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Toepffer dankte auch dem scheidenden Bundesvorsitzenden Armin Laschet. Er habe in schwieriger Zeit Verantwortung für die Union übernommen und sich nicht weggeduckt.

Bei einem digitalen Bundesparteitag stimmten am Samstag 915 von 983 Delegierten für den 66-jährigen Merz - 16 enthielten sich. Die CDU errechnete daraus eine Zustimmung von 94,62 Prozent. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.

© dpa-infocom, dpa:220122-99-809756/2

