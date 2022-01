Täter sprengen Geldautomaten in Wolfsburg

Wolfsburg. Unbekannte haben in einer Wolfsburger Bankfiliale an zwei Geldautomaten Sprengungen vorgenommen. Ob und wieviel Geld in der Nacht erbeutet wurde, blieb zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hatten kurz nach 3.00 Uhr einen lauten Knall im Stadtteil Ehmen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizisten war der Vorraum der Filiale mit Rauch gefüllt. Ein Automat wurde aus der Verankerung gerissen, ein weiterer stark beschädigt. Zeugen berichteten, dass mehrere Personen in einem dunklen Auto weggefahren seien. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat vor einem Monat am 23. Dezember im Ortsteil Detmerode.

