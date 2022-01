Fußball Jonker: "Man will in Wolfsburg keinen Abstiegsfußball sehen"

Wolfsburg. Der ehemalige Wolfsburg-Trainer Andries Jonker fühlt mit dem Fußball-Bundesligisten im Abstiegskampf mit. "Natürlich tut es weh als Trainer und es tut mir leid, dass der VfL nur ein Punkt aus neun Spielen geholt hat", sagte Jonker dem Portal Sportbuzzer. Der Tabellen-14. ist drei Punkte vom Relegationsrang entfernt und wartet seit Anfang November auf einen Sieg in der Liga.

"Ich kenne die Situation aus eigener Erfahrung", sagt Jonker, "dann gibt’s im Umfeld des Vereins Unruhe. Man will in Wolfsburg einfach keinen Abstiegsfußball sehen." Woran die Krise genau liege, sei laut Jonker aus der Ferne schwer zu beurteilen. Der Niederländer hatte den VfL 2017 in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahrt.

