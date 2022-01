Ein Blutbrustpavian fängt in seinem Gehege des zoologisch-botanischen Gartens Wilhelma einen Apfel, dahinter ist ein Mähnenspringer zu sehen.

Tiere Neues Gesicht bei den Menschenaffen in der Wilhelma

Stuttgart. Die Menschenaffen in der Wilhelma haben Gesellschaft bekommen: Der Orang-Utan Batak ist seit diesem Mittwoch für Besucher zu sehen und vorübergehend in Stuttgart zu Gast. Der Affe kommt aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck und hat dort erfolgreich für Nachwuchs gesorgt, wie ein Sprecher der Wilhelma am Mittwoch mitteilte.

Doch in Hamburg gebe es zwei männliche Affen und auf Dauer könne nur ein Männchen dort den Ton angeben. Deshalb soll der Orang-Utan Batak in einem anderen Zoo seine neue Heimat finden. Bis eine langfristige Lösung gefunden ist, hat die Wilhelma angeboten, den zwölf Jahre alten Affen bei sich aufzunehmen. Nach ein paar Tagen hinter den Kulissen soll er dort schon bald auf die beiden älteren Orang-Utan-Weibchen Moni (44) und Caro (48) treffen. Sollten sich die drei vertragen, dürfen sie schon bald gemeinsam ins Gehege.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-769397/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen