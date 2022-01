DNA-Spur führt Polizei zu mutmaßlichem Stahlkugel-Schießer

Oldenburg. Fast ein Jahr nach einer Stahlkugel-Attacke auf ein Radarmessfahrzeug des Landkreises Ammerland hat die Polizei am Mittwoch die Wohn- und Geschäftsräume eines 51 Jahre alten Mannes aus der Gemeinde Rastede durchsucht. Er soll am 24. Februar des vergangenen Jahres mit einer bislang noch unbekannten Schussvorrichtung eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von sieben Millimetern auf das Geschwindigkeits-Messfahrzeug geschossen haben. Kriminaltechniker sicherten an der Stahlkugel DNA-Material. Die Spur führte zu dem 51-Jährigen.

Ein Mitarbeiter des Landkreises hatte damals in Rastede an der Oldenburger Straße (Kreis Ammerland) eine Geschwindigkeits-Messstelle eingerichtet und während der Messung im Fond des Kleintransporters Platz genommen. Nachdem er einen Knall hörte, bemerkte er ein etwa fünf Millimeter großes Einschlagsloch an einer Seitenscheibe neben ihm. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt und alarmierte die Polizei, die seitdem wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelte.

