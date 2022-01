Stadtbahn erfasst Fußgänger in Hannover-Döhren

Hannover. Eine Stadtbahn hat in Hannover einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Mann sei ins Krankenhaus gekommen und werde dort behandelt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Alter des Mannes blieb zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann am Mittwochmorgen an einer Haltestelle der Stadtbahn im Stadtteil Döhren die Schienen überqueren wollen, dabei habe er den nahenden Zug nicht gesehen. Die Stadtbahnstrecke wurde zwischenzeitlich gesperrt. Im Straßenverkehr kam es wegen des Rettungswagens zu Stau, es gab Umleitungen.

