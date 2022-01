Brände Brand im Einfamilienhaus: Tochter springt in Rettungstuch

Bodenwerder. Fünf Bewohner eines Einfamilienhauses sind bei einem Dachstuhlbrand in Bodenwerder (Landkreis Holzminden) verletzt worden. Ein Ehepaar und drei Töchter kamen in der Nacht zum Mittwoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Dem Bericht zufolge entdeckte der 60-jährige Mann die Flammen und konnte mit seiner 45-jährigen Frau sowie den 7 und 17 Jahre alten Töchtern das Haus verlassen. Eintreffende Rettungskräfte bemerkten eine weitere, 15 Jahre alte Tochter auf dem Dach. Sie sprang in ein Rettungstuch.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Vorerst ist das Haus der Familie unbewohnbar. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

