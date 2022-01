Regnerisches und eher stürmisches Wetter in Niedersachsen

Hannover. In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Niedersachsen auf regnerisches und eher stürmisches Wetter einstellen. Am Mittwoch regnet es ab dem Mittag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei fünf Grad, auf den Inseln bei sieben Grad. Am Abend können die Winde an der Küste Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen.

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Oberharz schneien. Gebietsweise rechnen die Meteorologen mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee und Glätte. Später kann es auch schauern oder graupeln. An der See ist vereinzelt mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Am Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Immer wieder kann es regnen, schneien oder graupeln bei zwei bis fünf Grad. In den höheren Lagen liegen die Werte um den Gefrierpunkt. Dort herrscht laut DWD auch am Donnerstag Glättegefahr.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-764358/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen